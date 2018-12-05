2018-12-05T12:29:12+03:00
Общество

Томский аэропорт будет носить имя Николая Камова

Теперь этот факт подтвердили официально
Елена Чечнева
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В эфире телеканала «Россия 1» объявили официальные итоги конкурса "Великие имена России"В эфире телеканала «Россия 1» объявили официальные итоги конкурса "Великие имена России"Фото: из открытых источников
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В эфире телеканала «Россия 1» объявили официальные итоги конкурса "Великие имена России".

- В Томске воздушные ворота города решили назвать в честь советского авиаконструктора Николая Камова, — сказал ведущий телеканала.

Легендарный авиаконструктор набрал 42 % голосов (32 671), опередив космонавта Николая Рукавишникова на 1 % (31 115). Знаменитого томского хирурга Андрея Савиных поддержали 16 % участников голосования (12 604).

- Победа Камова — большая честь для всех политехников и выпускников ТПУ. До этого имена наших выпускников носили только университеты в Кемерове, Магнитогорске, в Алма-Ате. А теперь имя Камова будет встречать всех приезжающих на томскую землю, — прокомментировал ректор ТПУ Пётр Чубик.

Напомним, Николай Ильич Камов — выпускник Томского технологического института 1923 года (сегодня Национальный исследовательский Томский политехнический университет), авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка», основатель мирового вертолетостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Также вошел в историю как самый молодой студент Томского политеха — Камов был зачислен в вуз в возрасте 15 лет. Именно Камов предложил само слово «вертолет».

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