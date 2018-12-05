2018-12-05T10:42:28+03:00
Общество

Томское УФАС просит горожан оценить пристойность рекламы цветов

Ведомство начало проверку
Елена Чечнева
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антимонопольщики запустили опрос, нарушает ли такой слоган требование законодательстваантимонопольщики запустили опрос, нарушает ли такой слоган требование законодательстваФото: из открытых источников
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В томское УФАС России обратилась жительница Томска. Женщина крайне возмутилась рекламой, появившейся на фасаде цветочного магазина, сообщает пресс-служба ведомства.

Она сообщила, что на здании, расположенном около остановки Суворова, размещен рекламный банер с надписью «Чем круче букет, тем ниже поцелуй, будет стоять неделю!», при этом на нем используются многочисленные изображения отпечатков губ разных цветов.

Ведомство начало проверку 30 ноября.

- В соответствии с Законом о рекламе .... не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, - отметили в пресс-службе томского УФАС.

Также антимонопольщики запустили опрос, нарушает ли такой слоган это требование законодательства. Принять участие в опросе может любой желающий.

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