2018-12-05T07:07:19+03:00
Общество

Каток на Белом озере откроется в Томске в выходные

Со своими коньками на него можно будет прийти бесплатно
Елена Чечнева
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Со своими коньками на него можно будет прийти бесплатноСо своими коньками на него можно будет прийти бесплатноФото: "КП" Архив
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Ледовый каток площадью 7 тысяч квадратных метров заработает на днях в Октябрьском районе Томска - на Белом озере. Одновременно на нем уместятся до 100 человек.

- Томичей и гостей города ждут здесь по будням с 15.00 до 22.00 и по выходным дням с 12.00 до 23.00 часов, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Горожане, имеющие собственные коньки, могут кататься на Белом озере бесплатно. Для остальных посетителей катка предусмотрен прокат инвентаря. Его цена составит 150 рублей в час за взрослые коньки, и 100 рублей в час за детские коньки. Также на катке планируется установить дополнительное освещение, смонтировать оборудование для музыкального сопровождения и горячий чай для отдыхающих.

Ранее сообщалось, в Томске открыли почти 20 ледовых катков. Заливаются и готовятся к открытию ледовые площадки на стадионе «Победа», на Мавлюкеевском озере, у Дворца культуры «Авангард» и на переулке Томском - под «звездным небом».

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