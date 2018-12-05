2018-12-05T07:07:19+03:00
Общество

Каток на Белом озере откроется в Томске в выходные

Со своими коньками на него можно будет прийти бесплатно
Елена Чечнева
Поделиться:
Со своими коньками на него можно будет прийти бесплатноСо своими коньками на него можно будет прийти бесплатноФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ледовый каток площадью 7 тысяч квадратных метров заработает на днях в Октябрьском районе Томска - на Белом озере. Одновременно на нем уместятся до 100 человек.

- Томичей и гостей города ждут здесь по будням с 15.00 до 22.00 и по выходным дням с 12.00 до 23.00 часов, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Горожане, имеющие собственные коньки, могут кататься на Белом озере бесплатно. Для остальных посетителей катка предусмотрен прокат инвентаря. Его цена составит 150 рублей в час за взрослые коньки, и 100 рублей в час за детские коньки. Также на катке планируется установить дополнительное освещение, смонтировать оборудование для музыкального сопровождения и горячий чай для отдыхающих.

Ранее сообщалось, в Томске открыли почти 20 ледовых катков. Заливаются и готовятся к открытию ледовые площадки на стадионе «Победа», на Мавлюкеевском озере, у Дворца культуры «Авангард» и на переулке Томском - под «звездным небом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома