Переулок Томский возле СФТИ сделают пешеходным

СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-05T06:54:20+03:00

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На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили движение транспорта в переулке Томском. В прошлом году здесь впервые обустроили каток с праздничной иллюминацией, а в этом он вошел в число четырех общественных пространств для благоустройства на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». После Дня томича горожане предложили сделать в переулке пешеходное пространство круглогодичным. На заседании комиссии эту инициативу поддержали.

Председатель комитета градостроительства Анастасия Караваева подчеркнула, что создание круглогодичной зоны отдыха не противоречит градостроительному законодательству.

- Сегодня администрация прорабатывает варианты, что можно разместить в пер. Томском, помимо катка зимой. Так, здесь может появиться творческая ярмарка мастеров и художников, - рассказал начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.