Томская компания с партнерами разрабатывает беспилотный микроавтобус

СЕГОДНЯ 05:49 2018-12-05T05:51:51+03:00

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Томская компания сделала интеллектуальный контроллер привода рулевой рейки для беспилотных автомобилей на основе собственной разработки — универсального сервоконтроллера AC-Servo-200.

- Это электропривод, который будет управлять рулевыми механизмами в автомобиле, поворачивать колеса, — объясняет директор компании Николай Гусев. — При повороте передних колес контроллер одновременно формирует траекторию для ведомого привода — поворота рулевой рейки задних колес. В зависимости от скорости, они синхронизируются, чтобы обеспечить оптимальную траекторию движения беспилотника на поворотах.

Основой разработки стал универсальный сервоконтроллер AC-SERVO-200 , который обеспечивает управление самыми разными электродвигателями и легко подстраивается под задачи пользователя на уровне не только параметров, но и алгоритмов. Для управления разными типами отечественных и зарубежных двигателей сервоконтроллер поддерживает совместимость с датчиками обратной связи. Система имеет два уровня защиты: на аппаратном и программном уровне.