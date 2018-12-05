2018-12-05T05:51:51+03:00
Наука

Томская компания с партнерами разрабатывает беспилотный микроавтобус

Он состоит из отечественных и зарубежных комплектующих
Елена Чечнева
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Томская компания сделала интеллектуальный контроллер привода рулевой рейки для беспилотных автомобилей. Фото: инновационный портал Томской областиТомская компания сделала интеллектуальный контроллер привода рулевой рейки для беспилотных автомобилей. Фото: инновационный портал Томской областиФото: из открытых источников
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Томская компания сделала интеллектуальный контроллер привода рулевой рейки для беспилотных автомобилей на основе собственной разработки — универсального сервоконтроллера AC-Servo-200.

- Это электропривод, который будет управлять рулевыми механизмами в автомобиле, поворачивать колеса, — объясняет директор компании Николай Гусев. — При повороте передних колес контроллер одновременно формирует траекторию для ведомого привода — поворота рулевой рейки задних колес. В зависимости от скорости, они синхронизируются, чтобы обеспечить оптимальную траекторию движения беспилотника на поворотах.

Основой разработки стал универсальный сервоконтроллер AC-SERVO-200 , который обеспечивает управление самыми разными электродвигателями и легко подстраивается под задачи пользователя на уровне не только параметров, но и алгоритмов. Для управления разными типами отечественных и зарубежных двигателей сервоконтроллер поддерживает совместимость с датчиками обратной связи. Система имеет два уровня защиты: на аппаратном и программном уровне.

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