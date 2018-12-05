Огонь Зимней универсиады пронесут по проспекту Ленина в Томске

СЕГОДНЯ 06:22 2018-12-05T06:22:09+03:00

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Встреча огня Зимней универсиады – 2019 и старт эстафеты в Томске пройдут на центральной аллее Лагерного сада, финиш и зажжение чаши — перед Большим концертным залом. Всего факелоносцы пробегут около 4,5 километра по проспекту Ленина.

- На маршруте эстафеты огня университеты организуют площадки, где будут знакомить гостей праздника со своими традициями. На центральном проспекте города от Лагерного сада до БКЗ расположатся шесть университетских локаций, все они будут активны в день эстафеты огня в Томске — 15 декабря, — сообщил заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных.

Площадка Томского политехнического университета будет находиться рядом с главным корпусом вуза на проспекте Ленина, 30. Локация Томского государственного университета — у главного корпуса в Университетской роще. Сибирский государственный медицинский университет разместит свою площадку на углу проспекта Ленина и Московского тракта. Площадка Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники будет организована на Новособорной площади. Локацию Томского государственного педагогического университета планируется разместить в сквере на улице Плеханова. Томский государственный архитектурно-строительный университет расположит свою площадку напротив памятника томскому милиционеру Николаю Путинцеву в переулке Нахановича.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года, в ней примут участие более 3000 спортсменов из 60 стран. Россия впервые принимает Зимнюю универсиаду, ранее наша страна принимала летние Студенческие игры в Москве (1973 год) и Казани (2013 год).