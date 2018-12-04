Созданный учеными Томского политеха ионный ускоритель запустили в Казахстане

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-04T13:16:33+03:00

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В Казахстане запустили мощный ионный ускоритель INURA, созданный с использованием технологий ученых ТПУ.

Новый исследовательский комплекс с мощным импульсным ионным ускорителем INURA (Innovative Nazarbayev University’s Research Accelerator) запущен в «Назарбаев Университете» (Казахстан, Астана). Он спроектирован и создан в сотрудничестве с Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США) и Томским политехническим университетом. При создании ускорителя были использованы ряд уникальных инженерных решений ученых ТПУ. Установка поможет получить новые материалы и нанопорошки.

- INURA — мощный ионный ускоритель с очень гибкой системой выходных параметров. При небольших размерах самой установки можно создавать большие мощности на локальном участке поверхности. Это позволяет воздействовать на структуру поверхностного слоя материала, тем самым изменяя его свойства в нужную сторону, — говорит научный сотрудник лаборатории ТПУ, один из разработчиков ускорителя Михаил Журавлев.

- Нам самим было бы интересно продолжить сотрудничество с коллективами “Назарбаев Университета” и провести ряд экспериментов в области физики плазмы и ионных пучков на ускорителе INURA, — добавил Журавлев.