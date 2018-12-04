2018-12-04T12:19:36+03:00
Общество

В Томске 11 человек получили обморожения

Почти всех доставили в травмпункты бригады скорой помощи
Елена Чечнева
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11 человек отморозили конечности в последние дни в Томске11 человек отморозили конечности в последние дни в ТомскеФото: Архив "КП"
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Как сообщает telegram-канал "Область здоровья", 11 человек отморозили конечности в последние дни в Томске. Детей среди них нет.

Девятерых человек доставили бригады "скорой помощи" в стационары города, из них 4 с диагнозом "общее переохлаждение организма" и 5 с обморожениями. Еще 2 человека с обморожениями обратились за медицинской помощью в травмпункты самостоятельно. В госпитализации они не нуждались.

- В морозные дни нужно как можно меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения у окружающих, - говорится в сообщении.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4-6 декабря местами по области ожидаются сильные морозы: температура ночью будет – 37… – 42°С, по востоку – 43… – 48°С. Днем столбик термометра поднимется не выше - 30 ... -35 градусов. Осадков и сильного ветра синоптики не обещают.

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