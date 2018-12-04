Жителя Томской области заподозрили в крупном сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-04T11:21:24+03:00

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Полицейские задержали 23-летнего уроженца Северска. Его подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

- В ходе обысков су него изъято более одного килограмма синтетических наркотических средств, что является особо крупным размером, а также назначена экспертиза всех изъятых веществ, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Следователями возбуждено уголовное дело по двум статьям. Молодому человеку грозит до 25 лет лишения свободы. На данный момент он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Томске осудили наркодилера, поставлявшего большие партии героина из Кемеровской области в Томскую. Организатор канала, участник этнической межрегиональной преступной группы 1964 года рождения, был задержан сотрудниками УФСБ. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств<…>в крупном размере».