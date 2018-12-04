Дума Томска утвердила бюджет на будущий год с дефицитом более 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-04T11:02:08+03:00

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Бюджет на 2019 год был принят с расходами в 13 млрд 707,8 млн рублей и доходами 13 млрд 001,2 млн рублей. Следовательно, его дефицит составит 707 миллионов рублей.

Как подчеркнул председатель Думы Сергей Панов, итоговый вариант немного, но все же отличается от первоначального.

- В документ вошли ряд важных предложений, прозвучавших на согласительной комиссии. К примеру, почти 15 млн рублей запланированы на проектно-изыскательские работы для строительства улицы Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных. Коридор для нее был предусмотрен еще в советское время. Она станет дублером чрезвычайно загруженного Иркутского тракта. 15,5 млн рублей будут направлены на строительство станции водоподготовки в Лоскутово. На разработку проектов капремонта спортзалов четырех школ предполагается 5 млн, 3 млн – на закупку спортинвентаря для средних общеобразовательных учреждений, - прокомментировал Сергей Панов.