2018-12-04T08:00:53+03:00
Общество

Чаще всего томичи увольняются из-за зарплат

На втором месте - отсутствие объективной оценки результатов работы
Елена Чечнева
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Областной департамент труда и занятости рассказал о результатах опроса уволившихся граждан.Областной департамент труда и занятости рассказал о результатах опроса уволившихся граждан.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Областной департамент труда и занятости рассказал о результатах опроса уволившихся граждан. Самой частой причиной оставить работу стал размер зарплаты. На втором месте - отсутствие внимания, одобрения и объективной оценки работы со стороны руководителя.

Среди других причин увольнения респонденты выделили отсутствие условий для служебного и профессионального роста, перенапряжение, режим работы и неудовлетворенность социальной политикой организации, монотонность рабочего процесса.

Почти 50 % опрошенных отмечают дружеские отношения в бывшем коллективе, но считают, что руководитель вносит напряжение. У 25 % респондентов коллектив был разбит на группы, постоянно конкурирующие между собой.

На настоящий момент 60 % опрошенных – жители региона в возрасте от 25 до 45 лет. Основная масса из них – женщины.

Напомним, опрос служба занятости запустила для улучшения условий работы персонала в компаниях. Анкета состоит из 11 анонимных вопросов.

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