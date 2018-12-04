В Томске сгорел подземный гараж

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-04T07:16:17+03:00

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Сообщение о пожаре на улице Партизанской в Томске поступило в 1.47 4 декабря. Возгорание заметили в линейке кирпичных подземных гаражей.

- В одном из боксов сгорел автомобиль Geely MK Cross 2013 года выпуска, закоптились стены. Пожарными эвакуирован газовый баллон,- сообщили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли пожилого мужчину во время пожара на улице Усть-Керепеть в Томске. Им оказался хозяин дома 60-ти лет. На момент прихода спасателей он лежал в тамбуре. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у него резко заболело сердце.Площадь пожара составила 66 квадратных метров, причина устанавливается.