2018-12-04T07:16:17+03:00
Происшествия

В Томске сгорел подземный гараж

Пожарные успели вынести из бокса газовый баллон
Елена Чечнева
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Пожарные успели вынести из бокса газовый баллонПожарные успели вынести из бокса газовый баллонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сообщение о пожаре на улице Партизанской в Томске поступило в 1.47 4 декабря. Возгорание заметили в линейке кирпичных подземных гаражей.

- В одном из боксов сгорел автомобиль Geely MK Cross 2013 года выпуска, закоптились стены. Пожарными эвакуирован газовый баллон,- сообщили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли пожилого мужчину во время пожара на улице Усть-Керепеть в Томске. Им оказался хозяин дома 60-ти лет. На момент прихода спасателей он лежал в тамбуре. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у него резко заболело сердце.Площадь пожара составила 66 квадратных метров, причина устанавливается.

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