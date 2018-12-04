2018-12-04T06:50:47+03:00
Общество

Томичей приглашают на продуктовые ярмарки в районах города

На них в выходной день можно приобрести экологически чистую продукцию
Елена Чечнева
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В настоящее время работают только круглогодичные ярмарки.В настоящее время работают только круглогодичные ярмарки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители районов области предлагают горожанам в большом ассортименте молочную, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, разнообразные соленья и варенья, дикоросы, а также непродовольственные товары местных предприятий и мастеров художественных промыслов.

В настоящее время работают только круглогодичные ярмарки. В Ленинском районе их три. Прийти за покупками можно с 9.00. до 14.00 на Речном вокзале (ул. Набережная р. Томи, 29), мкр. Каштак (ул. Говорова, 25/1, территория ПЖРТ) и в мкр. Радужном (пр. Мира, 72/3).

В Октябрьском районе с 8.00 - до 14.00 для томичей представлена продукция ярмарок в районе ДК «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) и в поселке Светлом.

В Кировском районе ярмарки выходного дня с 9.00. до 14.00 предлагают сельскохозяйственные товары и дикоросы на ул. Нахимова, 8/2 и в мкр. Мокрушинский (ул. Мокрушина, 9).

В Советском районе традиционно работают ярмарки в Академгородке (пр. Академический, 13), на ул. Шевченко, 14 и ул. Сибирская 111Б.

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