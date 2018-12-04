2018-12-04T06:36:27+03:00
Происшествия

Томич, угрожавший ножом подростку, пойдет под суд

Кроме парня он также напал на женщину
Елена Чечнева
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Обвиняемый 15 сентября в переулке Донском в Томске приставил нож к горлу 17-летнего подросткаОбвиняемый 15 сентября в переулке Донском в Томске приставил нож к горлу 17-летнего подросткаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Завершено расследование дела 26-летнего томича. Его обвиняют в разбое.

По версии следствия, обвиняемый 15 сентября в переулке Донском в Томске приставил нож к горлу 17-летнего подростка и потребовал отдать деньги и телефон. Парень вырвался и убежал, при этом ему сильно поранили руку. Затем в ночь на 16 сентября мужчина напал на женщину, и тоже потребовал у нее деньги и телефон, приставив нож к горлу. Она, как и подросток, смогла вырваться и убежать. Обвиняемого несколько раз судили за кражи и разбойные нападения. Из мест лишения свободы он освободился в августе этого года.

Мужчина находится под стражей. В ходе следствия он полностью признал свою вину и дал признательные показания.

- Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Томской области.

Ранее сообщалось, что следователи искали мужчину, напавшего на подростка.

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