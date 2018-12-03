Томичи смогут прийти на прием к руководству томской Росгвардии

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-03T13:57:29+03:00

И узнать о трудоустройстве в эту структуру

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Жители Томска и Томской области смогут узнать из первых уст о трудоустройстве в региональную Росгвардию, социальных гарантиях ее сотрудников и военнослужащих.

Личный прием граждан уполномоченными лицами томской Росгвардии запланирован на 12 декабря. Желающим попасть на него нужно предварительно записаться по телефону 44-08-82. Личный прием пройдет с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе 105/1, каб. № 206.

С собой обязательно иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.