Из-за морозов в Томске 20 раз отключали воду, тепло и свет
Одной из причин повреждений стало понижение температуры воздуха. За последние три дня в «Оперативно-дежурную службу» Томска поступило 20 звонков об отключении коммунальных ресурсов: 9 из них касались отсутствия холодной и горячей воды, 3 – электроснабжения, 8 – теплоснабжения.
На данные момент все повреждения устранены и подачу воды, тепла и электричества возобновили.
По информации синоптиков, в Томске сохранится понижение температуры воздуха до 30°С, в связи с этим решением главы города Ивана Кляйна ресурсоснабжающие организации продолжают дежурство в усиленном режиме.
На сайте администрации города в помощь жителям размещены телефоны других экстренных служб. Также можно обращаться в «Оперативно-дежурную службу» Томска по телефону 005.
Ранее сообщалось, что в Томске на базе "Спецавтохозяйства" создадут единый центр обращений по уборке снега.