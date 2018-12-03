Из-за морозов в Томске 20 раз отключали воду, тепло и свет

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-03T13:30:43+03:00

Такое количество звонков зафиксировано в оперативно-дежурную службу

Изменить размер текста: A A

Одной из причин повреждений стало понижение температуры воздуха. За последние три дня в «Оперативно-дежурную службу» Томска поступило 20 звонков об отключении коммунальных ресурсов: 9 из них касались отсутствия холодной и горячей воды, 3 – электроснабжения, 8 – теплоснабжения.

На данные момент все повреждения устранены и подачу воды, тепла и электричества возобновили.

По информации синоптиков, в Томске сохранится понижение температуры воздуха до 30°С, в связи с этим решением главы города Ивана Кляйна ресурсоснабжающие организации продолжают дежурство в усиленном режиме.

На сайте администрации города в помощь жителям размещены телефоны других экстренных служб. Также можно обращаться в «Оперативно-дежурную службу» Томска по телефону 005.

Ранее сообщалось, что в Томске на базе "Спецавтохозяйства" создадут единый центр обращений по уборке снега.