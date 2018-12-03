Девушка на иномарке врезалась в кафе в Томской области

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-03T13:06:18+03:00

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ДТП произошло 2 декабря около 2.20 ночи в селе Кожевниково. Автомобиль Toyota Carina врезался в здание кафе.

- По предварительной информации, за рулем машины была 17-летняя девушка, не имеющая права управления транспортным средством. В происшествии люди не пострадали, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил подростка в Томске. По предварительной информации, 14-летний подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил 35-летний водитель на ВАЗ-21103. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, водитель был пьян. Помимо ответственности за сбитого подростка его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет и назначить административный штраф 30 000 рублей.