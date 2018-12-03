2018-12-03T12:34:58+03:00
Общество

Морозы до -48 наступят в ближайшие дни в Томской области

Спасатели предлагают отменить дальние поездки
Елена Чечнева
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Спасатели предлагают отменить дальние поездкиСпасатели предлагают отменить дальние поездкиФото: Геннадий БИСЕНОВ
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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4-6 декабря местами по области ожидаются сильные морозы: температура ночью будет – 37… – 42°С, по востоку – 43… – 48°С.

Днем столбик термометра поднимется не выше - 30 ... -35 градусов. Осадков и сильного ветра синоптики не обещают.

- Позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - предупреждает пресс-служба МЧС России по Томской области.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить.

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