Главные врачи томских больниц проведут открытый прием

СЕГОДНЯ 06:17 2018-12-03T06:19:58+03:00

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В понедельник, 3 декабря, с 17.00 до 19.00 часов в медицинских организациях Томской области пройдет очередной «Открытый прием».

- Участники «Открытого приема» смогут задать вопросы главным врачам и внести предложения по организации медицинской помощи, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Напомним, проект в виде одновременного приема граждан во всех медицинских организациях Томской области стартовал в сентябре 2016 года. Такие встречи проводятся в дополнение к уже действующим личным приемам главврачей. Всего за это время прошло 12 «Открытых приемов», их посетили 878 человек.