Пожарные спасли мужчину во время пожара в Томске

СЕГОДНЯ 06:10 2018-12-03T06:10:59+03:00

Для тушения привлекали 8 человек и 3 единицы техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительной информации, у него резко заболело сердце

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Инцидент произошел 2 декабря. В 18.31 очевидцы сообщили пожарным о возгорании на улице Усть-Керепеть. На момент прибытия первого подразделения горел дом с дощатой верандой, была угроза распространения огня на надворные постройки.

Пожарные спасли хозяина дома, сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области. Им оказался мужчина около 60 лет. На момент прихода спасателей он лежал в тамбуре. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у него резко заболело сердце.

В результате обгорели потолочное перекрытие, обрешетка крыши дома, стены веранды. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, причина устанавливается. Для тушения привлекали 8 человек и 3 единицы техники.