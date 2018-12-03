Паромную переправу закрыли в Колпашево Томской области
Из-за понижения температуры остановлен паром на Оби в районе Колпашева.
-Проезд по льду через реку Обь категорически запрещён. Владельцы автомобилей могут оставлять свои транспортные средства на левом берегу. Охрана техники будет обеспечена силами Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», - отмечается на официальном сайте администрации Колпашевского района.
Специалисты ГИМС ежедневно фиксируют подъем уровня воды в реке. По этой причине на полосах ледовой переправы имеются очаги наледи.
Предварительно открытие ледовой переправы запланировано на 3 декабря.
Как сообщает районная администрация, до открытия зимника альтернативной транспортной возможностью для колпашевцев является дорога через Белый Яр.