Паромную переправу закрыли в Колпашево Томской области

СЕГОДНЯ 05:30 2018-12-03T05:32:47+03:00

Предварительно открытие ледовой переправы запланировано на 3 декабря. Фото: Из открытых источников

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Из-за понижения температуры остановлен паром на Оби в районе Колпашева.

-Проезд по льду через реку Обь категорически запрещён. Владельцы автомобилей могут оставлять свои транспортные средства на левом берегу. Охрана техники будет обеспечена силами Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», - отмечается на официальном сайте администрации Колпашевского района.

Специалисты ГИМС ежедневно фиксируют подъем уровня воды в реке. По этой причине на полосах ледовой переправы имеются очаги наледи.

Предварительно открытие ледовой переправы запланировано на 3 декабря.

Как сообщает районная администрация, до открытия зимника альтернативной транспортной возможностью для колпашевцев является дорога через Белый Яр.