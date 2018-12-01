В Томской области возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного

СЕГОДНЯ 06:12 2018-12-01T06:12:40+03:00

Он умер на следующий день после родов

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По предварительным данным, на следующий день после родов у жительницы Стрежевого умер ребенок. Роды принимали в городской больнице.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты установят, стали ли действия медицинских работников причиной смерти ребенка, а также, насколько полно и своевременно ему оказали медицинскую помощь. Расследование уголовного дела продолжается.