В Томской области возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного
Он умер на следующий день после родов
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
По предварительным данным, на следующий день после родов у жительницы Стрежевого умер ребенок. Роды принимали в городской больнице.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты установят, стали ли действия медицинских работников причиной смерти ребенка, а также, насколько полно и своевременно ему оказали медицинскую помощь. Расследование уголовного дела продолжается.