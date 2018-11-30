Руководителя томского НКО заподозрили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-30T11:24:04+03:00

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Уроженке Кемеровской области предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

По версии следствия, 47-летняя обвиняемая, являясь учредителем и директором автономной некоммерческой организации, изготовила фиктивные договора по оказанию комплекса услуг в области образования, воспитания и обучения. Затем она предоставила в один из томских городских департаментов документы на получение субсидии. В итоге областному и городскому бюджетам женщина причинила ущерб в 38 миллионов рублей.

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.