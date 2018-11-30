2018-11-30T11:24:04+03:00
Происшествия

Руководителя томского НКО заподозрили в мошенничестве

Женщина находится под подпиской о невыезде
Елена Чечнева
Поделиться:
Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Уроженке Кемеровской области предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

По версии следствия, 47-летняя обвиняемая, являясь учредителем и директором автономной некоммерческой организации, изготовила фиктивные договора по оказанию комплекса услуг в области образования, воспитания и обучения. Затем она предоставила в один из томских городских департаментов документы на получение субсидии. В итоге областному и городскому бюджетам женщина причинила ущерб в 38 миллионов рублей.

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель сбил подростка в Томске
В Томске осудили наркодилера, поставлявшего большие партии героина
В Томске создадут единый центр обращений по уборке снега
В "Томском БОРОДАбре" поучаствовали около 2,5 тысяч мужчин
Елочные базары 2018 в Томске: где купить елку на Новый год
Томича заподозрили в мошенничестве на 11 миллионов рублей
Иномарка сбила трех подростков в Томске
Томские библиотеки соберут подарки для "особенных" детей
Томичей просят помочь в поисках 32-летнего мужчины
Томские пожарные эвакуировали бабушку из горящего дома
Томичка задушила во сне свою 4-месячную дочь
Томской детской больнице выделили 11,5 миллионов из федерального бюджета на оборудование
В Томске перекроют движение по улице Старо-Деповская
В Томске "освободили" театр юного зрителя
В Томской области сократились травмы на производстве
В Томской области на пожаре эвакуировали трех человек через окно
Томская прокуратура потребовала вернуть озеро Щучье в федеральную собственность
В Томске будут судить менеджера по туризму, которая присвоила себе деньги клиентов
У томичей изъяли запрещенную продукцию из Въетнама и Тайланда