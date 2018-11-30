Пьяный водитель сбил подростка в Томске

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-30T08:23:06+03:00

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Инцидент произошел 29 ноября около 19.10 на улице Клюева в Томске. По предварительной информации, 14-летний подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил 35-летний водитель на ВАЗ-21103. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, водитель был пьян. Помимо ответственности за сбитого подростка его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет и назначить административный штраф 30 000 рублей.

- Требуется помощь очевидцев происшествия. Телефон отдела ГИБДД: 271-374, - отметили в пресс-службе ведомства.