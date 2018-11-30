В Томске осудили наркодилера, поставлявшего большие партии героина

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-30T07:45:53+03:00

Мужчину приговорили почти к 11 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину приговорили почти к 11 годам лишения свободы

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В четверг, 29 ноября в Советском районном суде вынесли приговор участнику межрегиональной этнической преступной группы, которая сбывала наркотики в Томске.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области, в мае этого года ведомство пресекло канал оптовых поставок героина из Кемеровской области в Томскую.

Организатор канала, участник этнической межрегиональной преступной группы 1964 года рождения, был задержан сотрудниками УФСБ. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств<…>в крупном размере».

Суд признал наркодилера виновным и приговорил к 10 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.