2018-11-30T07:45:53+03:00
Происшествия

В Томске осудили наркодилера, поставлявшего большие партии героина

Мужчину приговорили почти к 11 годам лишения свободы
Елена Чечнева
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Мужчину приговорили почти к 11 годам лишения свободы.Мужчину приговорили почти к 11 годам лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 29 ноября в Советском районном суде вынесли приговор участнику межрегиональной этнической преступной группы, которая сбывала наркотики в Томске.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области, в мае этого года ведомство пресекло канал оптовых поставок героина из Кемеровской области в Томскую.

Организатор канала, участник этнической межрегиональной преступной группы 1964 года рождения, был задержан сотрудниками УФСБ. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств<…>в крупном размере».

Суд признал наркодилера виновным и приговорил к 10 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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