2018-11-30T10:47:02+03:00
Общество

В Томске создадут единый центр обращений по уборке снега

Он появится на базе "Спецавтохозяйства"
Елена Чечнева
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на базе «Спецавтохозяйства» появится единый центр обращенийна базе «Спецавтохозяйства» появится единый центр обращенийФото: Пресс-служба мэрии Томска
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На расширенном аппаратном совещании 29 ноября мэр Томска Иван Кляйн дал поручение создать на базе «Спецавтохозяйства» единый центр обращений, куда жители могли бы сообщать о проблемах с уборкой территории.

- Приближаются длинные новогодние праздники. И нам нужно сделать все, чтобы отдых томичей ничто не омрачало, - подчеркнул Иван Кляйн. В рождественские каникулы транспорт должен ходить, а проезды и дворы чиститься по обычному графику, в зависимости от погодных условий. Жилищные и коммунальные предприятия также должны нести дежурства, убирать снег во дворах, чистить кровли, ликвидировать аварии.

Ранее сообщалось, что мэр Томска посоветовал УК и ТСЖ задуматься о покупке снегоуборочной техники. Управляющие компании в большинстве своем пользуются наемной техникой, а найти ее экстренно крайне сложно. На данный момент она есть в собственности только у нескольких управляющих компаний Ленинского района.

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