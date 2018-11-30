В Томске создадут единый центр обращений по уборке снега
На расширенном аппаратном совещании 29 ноября мэр Томска Иван Кляйн дал поручение создать на базе «Спецавтохозяйства» единый центр обращений, куда жители могли бы сообщать о проблемах с уборкой территории.
- Приближаются длинные новогодние праздники. И нам нужно сделать все, чтобы отдых томичей ничто не омрачало, - подчеркнул Иван Кляйн. В рождественские каникулы транспорт должен ходить, а проезды и дворы чиститься по обычному графику, в зависимости от погодных условий. Жилищные и коммунальные предприятия также должны нести дежурства, убирать снег во дворах, чистить кровли, ликвидировать аварии.
Ранее сообщалось, что мэр Томска посоветовал УК и ТСЖ задуматься о покупке снегоуборочной техники. Управляющие компании в большинстве своем пользуются наемной техникой, а найти ее экстренно крайне сложно. На данный момент она есть в собственности только у нескольких управляющих компаний Ленинского района.