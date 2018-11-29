2018-11-29T12:12:32+03:00
Общество

В "Томском БОРОДАбре" поучаствовали около 2,5 тысяч мужчин

Теперь акция станет ежегодной
Елена Чечнева
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В регионе завершилась первая областная акция по профилактике мужского здоровья «Томский БОРОДАбрь».В регионе завершилась первая областная акция по профилактике мужского здоровья «Томский БОРОДАбрь».Фото: из открытых источников
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В регионе завершилась первая областная акция по профилактике мужского здоровья «Томский БОРОДАбрь». К прохождению бесплатного ПСА-скрининга на наличие опухоли предстательной железы присоединились медицинские организации большинства районов Томской области. В акции приняли участие почти 2,5 тысячи мужчин региона. Всех, у кого показатели оказались выше нормы, медики направили на дополнительное обследование.

- Несмотря на то, что минимальный возраст участия в акции «Томский БОРОДАбрь» - 30 лет, в основном приняли участие мужчины, по возрасту попадающие в группу риска, 1950-1960-х годов рождения. Самому молодому участнику акции – 30 лет, самому старшему - 80. Томский областной онкодиспансер готов продолжить акцию «Томский БОРОДАбрь» уже в следующем году, - подчеркнула главный врач областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

ПСА-скрининг был организован по предварительной записи, также его можно было пройти в мобильном комплексе, который по субботам располагался на разных площадках города. В районах области анализ выполнялся в поликлиниках по месту прикрепления. В селах задействовали возможности ФАПов, а некоторые районные больницы привлекли организации, где работают, в основном мужчины: пожарные части, ДРСУ, ЧОПы и т.д.

Добавим, что рак предстательной железы находится на втором месте среди всех онкологических заболеваний у мужчин. В то же время раннее выявление и лечение обеспечивает ремиссию у 80-90 процентов пациентов. Рак простаты опасен тем, что на ранних стадиях не вызывает никаких симптомов.

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