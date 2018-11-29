СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-29T10:24:40+03:00

Взять пушистую красавицу можно будет с 10 декабря

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Совсем скоро в Томске откроются первые елочные базары. Районные администрации уже определили места, где горожане смогут приобрести новогодние деревья.

В Кировском районе откроется четыре елочных базара: по проспекту Ленина, 15, улице Учебная, 48а, Карташова, 42 и проспекту Кирова, 38. Торговые точки в Советском районе будут расположены по шести адресам: Красноармейская, 44, проспект Фрунзе, 152б, Фрунзе, 119з, Киевская, 13, Сибирская, 111б и Фрунзе, 119. В Ленинском районе елки будут продавать в восьми пунктах: переулок Дербышевский, 26а, улица Интернационалистов, 3а, Интернационалистов, 9, проспект Ленина, 165, проспект Мира, 21 и 27, улица 79 Гвардейской Дивизии, 12 и 13в. Жители Октябрьского района смогут купить новогодние ели по улице Нарановича, 10, улице С. Лазо, 15, Иркутском тракте 179 и 61, улице Пушкина, 21д и 25а.

К 15 декабря на всех точках начнется активная торговля елями.