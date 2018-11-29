2018-11-29T09:05:06+03:00
Происшествия

Томича заподозрили в мошенничестве на 11 миллионов рублей

Его заключили под стражу
Елена Чечнева
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Полицейские подозревают жителя областного центра в мошенничестве.Полицейские подозревают жителя областного центра в мошенничестве.Фото: Архив "КП"
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Полицейские подозревают жителя областного центра в мошенничестве.

По версии следствия, подозреваемый купил в рассрочку земельный участок, 1/2 доли жилого дома в микрорайоне «Юбилейный» в поселке Тимирязевское и 9 автомобилей. Затем вместо оплаты он продал это имущество.

- Подозреваемый заключил с потерпевшим договор купли-продажи, предусматривающий рассрочку платежа, получив возможность распоряжаться имуществом, скрылся и реализовал его по своему усмотрению, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель областного центра 1986 года рождения. По ходатайству следственных органов суд Октябрьского района постановил заключить его под стражу.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба насчитывает более 11 миллионов рублей, из них 7,5 - это стоимость земельного участка и половины дом в поселке Тимирязевском.

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