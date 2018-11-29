Иномарка сбила трех подростков в Томске

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-29T08:41:43+03:00

Световозвращающих элементов на одежде подростков не было. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 28 ноября около 17. 20 минут на улице Новосибирской, 39. Автомобиль Skoda Octavia сбил трех пешеходов. По предварительной информации, две девочки 13 лет и 16 лет вместе с 17-летним молодым человеком переходили проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.

Световозвращающих элементов на одежде подростков не было. Их осмотрели сотрудники бригады скорой помощи, а затем отпустили домой.

- Госавтоинспекция рекомендует пешеходам быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора, - напоминает пресс-служба МВД России по Томской области.

Ранее сообщалось, что на днях рлд Томском сошел с трассы маршрутный автобус. Так водитель избежал более серьезной аварии: автобус № 119 пошел на обгон на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, он ушел как можно ближе к обочине. В итоге автобус плавно накренился, пострадавших нет.