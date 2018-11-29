2018-11-29T08:41:43+03:00
Происшествия

Иномарка сбила трех подростков в Томске

Медики отпустили их домой после осмотра
Елена Чечнева
Поделиться:
Световозвращающих элементов на одежде подростков не было.Световозвращающих элементов на одежде подростков не было.Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 28 ноября около 17. 20 минут на улице Новосибирской, 39. Автомобиль Skoda Octavia сбил трех пешеходов. По предварительной информации, две девочки 13 лет и 16 лет вместе с 17-летним молодым человеком переходили проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.

Световозвращающих элементов на одежде подростков не было. Их осмотрели сотрудники бригады скорой помощи, а затем отпустили домой.

- Госавтоинспекция рекомендует пешеходам быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора, - напоминает пресс-служба МВД России по Томской области.

Ранее сообщалось, что на днях рлд Томском сошел с трассы маршрутный автобус. Так водитель избежал более серьезной аварии: автобус № 119 пошел на обгон на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, он ушел как можно ближе к обочине. В итоге автобус плавно накренился, пострадавших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске откроются первые елочные базары
Томича заподозрили в мошенничестве на 11 миллионов рублей
Томские библиотеки соберут подарки для "особенных" детей
Томичей просят помочь в поисках 32-летнего мужчины
Томские пожарные эвакуировали бабушку из горящего дома
Томичка задушила во сне свою 4-месячную дочь
Томской детской больнице выделили 11,5 миллионов из федерального бюджета на оборудование
В Томске перекроют движение по улице Старо-Деповская
В Томске "освободили" театр юного зрителя
В Томской области сократились травмы на производстве
В Томской области на пожаре эвакуировали трех человек через окно
Томская прокуратура потребовала вернуть озеро Щучье в федеральную собственность
В Томске будут судить менеджера по туризму, которая присвоила себе деньги клиентов
У томичей изъяли запрещенную продукцию из Въетнама и Тайланда