Томские библиотеки соберут подарки для "особенных" детей

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-29T07:17:27+03:00

В акции может поучаствовать любой желающий Фото: из открытых источников

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С 1 по 23 декабря муниципальные библиотеки проведут свою традиционную акцию «Новогодний подарок для «особенных» детей», сообщает пресс-служба мэрии Томска. Мероприятие приурочено к декаде инвалидов.

Акция сбора подарков к Новому году детям с ограниченными возможностями проводится в муниципальных библиотеках уже не первый год.

- Каждый желающий может принести в любую муниципальную библиотеку подарки для «особенных» детей: книги, канцелярию, наборы для творчества, игрушки, настольные игры, пазлы и многое другое. А с 24 по 30 декабря их передадут в организации, где находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Подарок не должен содержать сладости, фрукты и продуктовые наборы. Кроме того, участие в акции могут принять только взрослые жители города. Дети могут передать свои подарки в присутствии своих законных представителей.