2018-11-29T06:41:34+03:00
Общество

Томичей просят помочь в поисках 32-летнего мужчины

Он ушел из дома 27 ноября
Елена Чечнева
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Он ушел из дома 27 ноябряОн ушел из дома 27 ноябряФото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят томичей помочь с печатью ориентировок на Илью Котлова и его поисками. Мужчина 1985 года рождения ушел из дома 27 ноября и на данный момент о том, где он находится, ничего не известно.

Рост мужчины 190 сантиметров, телосложение обычное, волосы русые, глаза - серые. Илья был одет в черный пуховик средней длины, темно-синие джинсы, белую кофту с воротником, защитного цвета чуни с галошами и серую вязаную шапку.

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112, - говорится в сообщении отряда "Лиза Алерт".

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