Томские пожарные эвакуировали бабушку из горящего дома

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-29T06:11:04+03:00

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Вечером среды, 28 ноября, в пожарно-спасательную службу поступил звонок о возгорании в одноэтажном трехквартирном жилом доме в переулке Зырянском.

- На момент прибытия первого подразделения горело внутри одной из квартир, огонь перекинулся на крышу дома. Для проверки помещений на наличие людей в работу включилось звено газодымозащитной службы. В коридоре обнаружили хозяйку квартиры. Пожарные спасли 84-летнюю женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Бабушка отравилась продуктами горения, - отметили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

В результате в однокомнатной квартире обгорели стены, потолок, вещи и обрешетка крыши над квартирой. Пожар ликвидирован в 20:27 на площади 25 квадратных метров.

В ликвидации было задействовано 3 единицы техники и 11 человек. Причина пожара устанавливается.