Томичка задушила во сне свою 4-месячную дочь

СЕГОДНЯ 05:51 2018-11-29T05:51:07+03:00

Женщина находится под подпиской о невыезде. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Женщина в тот момент была пьяна

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Прокуратура Ленинского района направила в суд дело 26-летней жительницы областного центра. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в сентябре этого года обвиняемая распивала спиртное со своим сожителем. Около 3 часов ночи она покормила свою четырехмесячную дочь и легла спать, положив ребенка рядом с собой. Во сне женщина перекрыла своим телом дыхательные пути ребенка, и он не смог высвободиться самостоятельно. В результате девочка погибла.

Медицинские работники неоднократно предупреждали обвиняемую, что ребенок должен спать в специально оборудованном месте, однако эти предупреждения женщина проигнорировала.

Свою вину в содеянном она признала полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд. Женщина находится под подпиской о невыезде.