Томской детской больнице выделили 11,5 миллионов из федерального бюджета на оборудование

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-28T13:38:03+03:00

Учреждение закупило на них все необходимое

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Новое оборудование поступило в паллиативное отделение детской больницы №1 города Томска по федеральной программе развития детского паллиатива, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как сообщил главный врач медучреждения Алексей Балановский, на 11,5 млн рублей закуплено восемь многофункциональных мониторов круглосуточного контроля жизненно важных функций, пять аппаратов искусственной вентиляции легких, функциональные кровати для ребятишек.

- В отделении детям проводится коррекция в лечении болевого синдрома, судорожного состояния, меняют гастростомы, проводят курсы массажа и электроэнцефалографию, — уточнил Алексей Балановский.

При отделении также создана и работает выездная патронажная служба, под наблюдением которой находятся 162 ребенка.

- Большинство наших маленьких пациентов страдают заболеваниями нервной системы, есть дети с генетическими патологиями, — рассказал Алексей Балановский. — Сотрудники отделения при посещении ребенка проводят осмотр, необходимые манипуляции, заполняют карту индивидуального ведения паллиативного пациента. Выезжаем как к детям из Томска, так и в близлежащие районы. Для ребятишек из отдаленных районов и поселков налажена служба телемедицинского консультирования.