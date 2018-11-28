2018-11-28T11:53:15+03:00
Схема проезда

В Томске перекроют движение по улице Старо-Деповская

Горожан просят выбрать другие пути для объезда заранее
Елена Чечнева
Поделиться:
Горожан просят выбрать другие пути для объезда заранееГорожан просят выбрать другие пути для объезда заранееФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 23.00 28 ноября до 6.00 29 ноября перекроют движение по улице Старо-Деповская на участке от улицы Транспортной до Витимской. Здесь бригады муниципального «Спецавтохозяйства» будут вывозить снег. В ночную смену на улице Старо-Деповской будут работать снегопогрузчики, самосвалы, тракторы.

- Томичей просят выбирать для движения другие пути и не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники, - отмечают в пресс-службе мэрии Томска.

Добавим, что 28 ноября коммунальные службы продолжают разметать снег с тротуаров и дорог, вывозить его на снегоотвалы. Техника «Спецавтохозяйства» работает по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Кулагина по левой стороне, по ул. Б. Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до пер. Омский по правой стороне. Фронтальный погрузчик выгребает снег по ул. Бакунина, на проезжей части и пешеходных переходах пр. Ленина от пер. 1905 года до пер. Тихий.

Автогрейдер с ротором выведены на остановки и пешеходные переходы по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Нахимов, по ул. Киевская и пр. Фрунзе. Тракторы прометают тротуары с 8 часов вблизи пл. Новособорная, в пер. Спортивный, Томский, Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, по ул. Советская, Набережная реки Ушайки, Обручева, на пл. Ленина. Всего в механизированной уборке томских улиц в среду днем задействовано 67 единиц техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске "освободили" театр юного зрителя
В Томской области сократились травмы на производстве
В Томской области на пожаре эвакуировали трех человек через окно
Томская прокуратура потребовала вернуть озеро Щучье в федеральную собственность
В Томске будут судить менеджера по туризму, которая присвоила себе деньги клиентов
У томичей изъяли запрещенную продукцию из Въетнама и Тайланда
В Томске начал работу международный форум «Университет и город в эпоху глобальных вызовов»
Томская учительница победила в региональном этапе конкурса "Учитель здоровья России"
В Томской области более 2000 мам нашли работу через службу занятости
Машина сбила женщину с ребенком на светофоре в Томске
Томские ученые разработали детектор, распознающий взрывчатку на расстоянии
В Томской области пересчитают объекты капитального строительства
Томичей приглашают на "вечер на хуторе близ Диканьки" в горсаду
В Томской области пострадавшим от несчастных случаев выдали новые автомобили
В Томске пройдут учения силовиков в театре юного зрителя
Бывшему участковому дали условный срок за получение взятки в Томском районе
Томичку приговорили к обязательным работам за продажу пива подростку
Мэр Томска посоветовал УК и ТСЖ задуматься о покупке снегоуборочной техники
В Томском политехе началась декада русского языка
В Томске разработали онлайн-сервис, который создает индивидуальные упаковки
Школу в Томской области заподозрили в сговоре с поставщиком
В Томске разработали виртуальное ателье
Освещенные лыжные трассы открылись в Томске
Перед Новым годом удвоится количество рейсов Томск-Екатеринбург
Пожар в автосалоне тушили 53 человека в Томске
Горячую линию перинатального центра в Томске сделают регулярной