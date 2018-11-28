В Томске перекроют движение по улице Старо-Деповская

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-28T11:53:15+03:00

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С 23.00 28 ноября до 6.00 29 ноября перекроют движение по улице Старо-Деповская на участке от улицы Транспортной до Витимской. Здесь бригады муниципального «Спецавтохозяйства» будут вывозить снег. В ночную смену на улице Старо-Деповской будут работать снегопогрузчики, самосвалы, тракторы.

- Томичей просят выбирать для движения другие пути и не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники, - отмечают в пресс-службе мэрии Томска.

Добавим, что 28 ноября коммунальные службы продолжают разметать снег с тротуаров и дорог, вывозить его на снегоотвалы. Техника «Спецавтохозяйства» работает по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Кулагина по левой стороне, по ул. Б. Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до пер. Омский по правой стороне. Фронтальный погрузчик выгребает снег по ул. Бакунина, на проезжей части и пешеходных переходах пр. Ленина от пер. 1905 года до пер. Тихий.

Автогрейдер с ротором выведены на остановки и пешеходные переходы по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Нахимов, по ул. Киевская и пр. Фрунзе. Тракторы прометают тротуары с 8 часов вблизи пл. Новособорная, в пер. Спортивный, Томский, Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, по ул. Советская, Набережная реки Ушайки, Обручева, на пл. Ленина. Всего в механизированной уборке томских улиц в среду днем задействовано 67 единиц техники.