2018-11-28T11:36:12+03:00
Общество

В Томске "освободили" театр юного зрителя

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Елена Чечнева
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Двухдневные учения прошли успешно. Предоставлено пресс-службой УФСБ России по Томской областиДвухдневные учения прошли успешно. Предоставлено пресс-службой УФСБ России по Томской областиФото: из открытых источников
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С 27 по 28 ноября в Томске провели антитеррористическое командно-штабное учение. По легенде, несколько человек захватили здание Томского областного театра юного зрителя. В качестве заложников они удерживали работников театра и зрителей.

Условные террористы были блокированы. После того, как они отказались от переговоров и возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба принято решение о проведении специального мероприятия. В ходе совместных действий силовиков террористы нейтрализованы.

- В ходе учений отработаны порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при введении режима контртеррористической операции, минимизации и ликвидации последствий террористического акта, а также нормализации социально-политической ситуации в регионе. По оценке руководства оперативного штаба, цели и задачи учения достигнуты, - отметили в пресс-службе УФСБ России по Томской области.

Ранее сообщалось, что томичей просили отнестись к учениям с пониманием.

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