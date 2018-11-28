2018-11-28T08:52:32+03:00
Общество

В Томской области сократились травмы на производстве

Фонд социального страхования выделил более 51 миллиона рублей на их профилактику
Елена Чечнева
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В этом году 282 организации получили от регионального отделения Фонда социального страхования РФ более 51 миллиона рублей на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Почти половину суммы направили на проведение обязательных медицинских осмотров работников, занятых на вредном и опасном производстве.

Около 9 миллионов рублей израсходовано на средства индивидуальной защиты. Порядка 7 миллионов - на санаторно-курортное лечение работников, занятых на вредном и опасном производстве, более 6 миллионов рублей - на проведение специальной оценки условий труда

- С 2002 по 2017 год количество несчастных случаев на производстве в Томской области сократилось в 3,5 раза: с 1270 до 371, - отмечают в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

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