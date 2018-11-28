В Томской области на пожаре эвакуировали трех человек через окно

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-28T08:07:34+03:00

Для тушения привлекались 5 человек и 2 единицы техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Инцидент произошел в селе Бакчар. Звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 22.55 27 ноября. Загорелся одноэтажный дом с деревянной верандой.

- На момент прибытия первого подразделения горели веранда и крыша дома. Через окно из дома эвакуировались 3 человека - женщина 55 лет и двое мужчин. Люди не пострадали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

В результате сгорела крыша веранды и обгорели стены. В доме обгорела обрешетка крыши, частично - потолочное перекрытие, стены закоптились. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 5 человек и 2 единицы техники.