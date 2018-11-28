2018-11-28T07:31:31+03:00
Общество

Томская прокуратура потребовала вернуть озеро Щучье в федеральную собственность

Рядом с ним собирались строить дорогу
Елена Чечнева
Поделиться:
Озеро ЩучьеОзеро ЩучьеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В прокуратуру поступила жалоба на то, что озеро Щучье рядом с Тимирязевским передано в муниципальную собственность Томскому району.

Установлено, что в 2010 году администрацией Томского района для строительства левобережной объездной дороги был образован и передан в постоянное (бессрочное) пользование городскому департаменту капитального строительства земельный участок площадью 97 тысяч квадратных метров, который в последующем оформлен в муниципальную собственность.

При этом в его границах расположено озеро Щучье, находящееся в собственности Российской Федерации, что исключает его передачу любым другим лицам. Озеро длиной 352,4 м и шириной 66,2 м занимает значительную часть территории, предназначенной для строительства транспортной развязки.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании образования земельного участка в окрестностях села Тимирязевское незаконным.

Кроме того, природоохранным прокурором внесено представление главе Томского района за грубыми нарушения закона при формировании земельного участка и начальнику департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области на пожаре эвакуировали трех человек через окно
В Томске будут судить менеджера по туризму, которая присвоила себе деньги клиентов
У томичей изъяли запрещенную продукцию из Въетнама и Тайланда
В Томске начал работу международный форум «Университет и город в эпоху глобальных вызовов»
Томская учительница победила в региональном этапе конкурса "Учитель здоровья России"
В Томской области более 2000 мам нашли работу через службу занятости
Машина сбила женщину с ребенком на светофоре в Томске
Томские ученые разработали детектор, распознающий взрывчатку на расстоянии
В Томской области пересчитают объекты капитального строительства
Томичей приглашают на "вечер на хуторе близ Диканьки" в горсаду
В Томской области пострадавшим от несчастных случаев выдали новые автомобили
В Томске пройдут учения силовиков в театре юного зрителя
Бывшему участковому дали условный срок за получение взятки в Томском районе
Томичку приговорили к обязательным работам за продажу пива подростку
Мэр Томска посоветовал УК и ТСЖ задуматься о покупке снегоуборочной техники
В Томском политехе началась декада русского языка
В Томске разработали онлайн-сервис, который создает индивидуальные упаковки
Школу в Томской области заподозрили в сговоре с поставщиком
В Томске разработали виртуальное ателье
Освещенные лыжные трассы открылись в Томске
Перед Новым годом удвоится количество рейсов Томск-Екатеринбург
Пожар в автосалоне тушили 53 человека в Томске
Горячую линию перинатального центра в Томске сделают регулярной