Томская прокуратура потребовала вернуть озеро Щучье в федеральную собственность

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-28T07:31:31+03:00

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В прокуратуру поступила жалоба на то, что озеро Щучье рядом с Тимирязевским передано в муниципальную собственность Томскому району.

Установлено, что в 2010 году администрацией Томского района для строительства левобережной объездной дороги был образован и передан в постоянное (бессрочное) пользование городскому департаменту капитального строительства земельный участок площадью 97 тысяч квадратных метров, который в последующем оформлен в муниципальную собственность.

При этом в его границах расположено озеро Щучье, находящееся в собственности Российской Федерации, что исключает его передачу любым другим лицам. Озеро длиной 352,4 м и шириной 66,2 м занимает значительную часть территории, предназначенной для строительства транспортной развязки.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании образования земельного участка в окрестностях села Тимирязевское незаконным.

Кроме того, природоохранным прокурором внесено представление главе Томского района за грубыми нарушения закона при формировании земельного участка и начальнику департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.