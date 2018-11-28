2018-11-28T07:01:40+03:00
Происшествия

В Томске будут судить менеджера по туризму, которая присвоила себе деньги клиентов

Общая сумма похищенного составила более 700 000 рублей
Елена Чечнева
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Свою вину обвиняемая не признала.Свою вину обвиняемая не признала.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Томская прокуратура направила в суд дело 26-летней жительницы областного центра. Ее обвиняют в присвоении и растрате денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По версии следствия обвиняемая, являясь менеджером томской туристической компании, с июля 2013 года по сентябрь 2015 года составляла договоры об оказании туристических услуг жителям Томска, желающим приобрести путевки в Турцию, Чехию и Египет. Она же получала от клиентов денежные средства за путевки. При этом часть полученных денег она в кассу фирмы не вносила, а тратила на себя. Следствием установлено шесть преступных эпизодов. Общая сумма похищенного составила более 700 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемая не признала.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

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