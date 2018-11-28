У томичей изъяли запрещенную продукцию из Въетнама и Тайланда

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-28T06:34:17+03:00

За 11 месяцев этого года в томском аэропорте выявлено 29 случаев нарушения провоза подкарантинной продукции. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

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Специалисты управления Россельхознадзора по Томской области при взаимодействии с таможенной службой выявили в аэропорте Томск 26 случаев ввоза подкарантинной продукции (посадочного материала – клубни, луковицы, побеги с корнями тропических растений) из Вьетнама и Тайланда.

- Ввозить семена, посадочный материал или экземпляры растений, предназначенные для посева или их дальнейшего размножения или пересадки на территорию нашей страны можно, но на них необходимо оформить специальный документ - фитосанитарный сертификат, подтверждающий её фитосанитарное состояние, - объясняют в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

За 11 месяцев этого года в томском аэропорте выявлено 29 случаев нарушения провоза подкарантинной продукции. Задержано и сожжено 124 штуки посадочного материала .

Добавим, что выдают сертификат в Россельхознадзоре в течение трех рабочих дней после подачи заявления и необходимых документов.