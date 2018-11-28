2018-11-28T05:57:44+03:00
Общество

В Томске начал работу международный форум «Университет и город в эпоху глобальных вызовов»

В нем поучаствуют более 20 французских университетов
Елена Чечнева
Поделиться:
в Томском госунивеситете начнет работу третий международный форум университетских городов «Университет и город в эпоху глобальных вызовов»в Томском госунивеситете начнет работу третий международный форум университетских городов «Университет и город в эпоху глобальных вызовов»Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, в Томском госунивеситете начнет работу третий международный форум университетских городов «Университет и город в эпоху глобальных вызовов», сообщает пресс-служба областной администрации.

Мероприятие включили в список событий российско-французского Трианонского диалога — инициативы президентов двух стран, поддерживающей взаимодействие гражданского общества. Среди иностранных участников томского форума— более 20 университетов и исследовательских организаций из Франции, а также спикеры из Нидерландов, Китая, Великобритании.

- В течение трех дней участники форума обсудят, как эффективно внедрять инновации в городскую экономику, сохранить уникальность города в эпоху глобализации, создать комфортные условия, которые обеспечат достойный уровень жизни населения и помогут удержать квалифицированные кадры в регионе, - отмечают в пресс-службе администрации Томской области.

На форуме будет работать студенческая площадка UNI4CITY, которая вовлечет молодежь в решение актуальных проблем городского развития. Лучшие студенческие проекты будут рассмотрены для реализации органами власти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области на пожаре эвакуировали трех человек через окно
Томская прокуратура потребовала вернуть озеро Щучье в федеральную собственность
В Томске будут судить менеджера по туризму, которая присвоила себе деньги клиентов
У томичей изъяли запрещенную продукцию из Въетнама и Тайланда
Томская учительница победила в региональном этапе конкурса "Учитель здоровья России"
В Томской области более 2000 мам нашли работу через службу занятости
Машина сбила женщину с ребенком на светофоре в Томске
Томские ученые разработали детектор, распознающий взрывчатку на расстоянии
В Томской области пересчитают объекты капитального строительства
Томичей приглашают на "вечер на хуторе близ Диканьки" в горсаду
В Томской области пострадавшим от несчастных случаев выдали новые автомобили
В Томске пройдут учения силовиков в театре юного зрителя
Бывшему участковому дали условный срок за получение взятки в Томском районе
Томичку приговорили к обязательным работам за продажу пива подростку
Мэр Томска посоветовал УК и ТСЖ задуматься о покупке снегоуборочной техники
В Томском политехе началась декада русского языка
В Томске разработали онлайн-сервис, который создает индивидуальные упаковки
Школу в Томской области заподозрили в сговоре с поставщиком
В Томске разработали виртуальное ателье
Освещенные лыжные трассы открылись в Томске
Перед Новым годом удвоится количество рейсов Томск-Екатеринбург
Пожар в автосалоне тушили 53 человека в Томске
Горячую линию перинатального центра в Томске сделают регулярной