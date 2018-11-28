В Томске начал работу международный форум «Университет и город в эпоху глобальных вызовов»
В среду, 28 ноября, в Томском госунивеситете начнет работу третий международный форум университетских городов «Университет и город в эпоху глобальных вызовов», сообщает пресс-служба областной администрации.
Мероприятие включили в список событий российско-французского Трианонского диалога — инициативы президентов двух стран, поддерживающей взаимодействие гражданского общества. Среди иностранных участников томского форума— более 20 университетов и исследовательских организаций из Франции, а также спикеры из Нидерландов, Китая, Великобритании.
- В течение трех дней участники форума обсудят, как эффективно внедрять инновации в городскую экономику, сохранить уникальность города в эпоху глобализации, создать комфортные условия, которые обеспечат достойный уровень жизни населения и помогут удержать квалифицированные кадры в регионе, - отмечают в пресс-службе администрации Томской области.
На форуме будет работать студенческая площадка UNI4CITY, которая вовлечет молодежь в решение актуальных проблем городского развития. Лучшие студенческие проекты будут рассмотрены для реализации органами власти.