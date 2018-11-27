2018-11-27T13:33:19+03:00
Общество

Томская учительница победила в региональном этапе конкурса "Учитель здоровья России"

Она представит Томскую область на всероссийском этапе
Елена Чечнева
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Александра СкворцоваАлександра СкворцоваФото: Пресс-служба мэрии Томска
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В региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018» победила учитель физкультуры лицея имени Г.А Псахье Александра Скворцова. Информация об этом появилась на сайте мэрии Томска.

Педагог представила открытый урок по теме «Формирование культуры здоровья средствами фитнеса», в конкурсе-импровизации «Культура здоровья» в игровой форме продемонстрировала диалог учителя и ученика о здоровом образе жизни.

- По итогам трёх конкурсных испытаний, Александра Ивановна признана лучшим учителем здоровья в Томской области. Она примет участие во всероссийском этапе, который пройдёт с 28 по 30 ноября, - отметили в пресс-службе мэрии Томска.

Добавим, что в Томской области конкурс «Учитель здоровья России – 2018» проводился впервые. В России же в этом году в нем поучаствовали 42 региона.

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