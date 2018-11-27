В Томской области более 2000 мам нашли работу через службу занятости

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-27T11:35:46+03:00

С начала 2018 года в регионе нашли работу более 2000 мам с несовершеннолетними детьми. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И 662 женщины прошли обучение в ней

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С начала 2018 года в регионе нашли работу более 2000 мам с несовершеннолетними детьми.

- Сегодня мы работаем над пополнением регионального банка вакансий гибкими формами занятости, - рассказала Светлана Грузных, начальник областного департамента труда и занятости населения. – Мамы - уязвимая категория на рынке труда, особенно при выходе из декретного отпуска. Часто у матерей просто не получается работать полный день из-за необходимости присмотра за детьми.

Чаще всего женщины работают лаборантами, программистами, пекарями, менеджерами, рекламщиками, медсестрами, режиссерами и официантами.

Кроме того, в этом году по направлению службы занятости 662 женщины с несовершеннолетними детьми прошли профобучение. Также 67 мам открыли собственное дело: фотография, салоны красоты, такси, ковка, производство шоколада.