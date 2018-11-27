2018-11-27T11:09:44+03:00
Происшествия

Машина сбила женщину с ребенком на светофоре в Томске

Их доставили в больницу
Елена Чечнева
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женщина и 7-летняя девочка с травмами доставлены в больницуженщина и 7-летняя девочка с травмами доставлены в больницуФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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ДТП произошло 27 ноября около 7.35 утра на улице 79 Гвардейской Дивизии, 12 «Б». Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, автомобиль Kia Cerato сбил на светофоре двух пешеходов.

- В результате происшествия женщина и 7-летняя девочка с травмами доставлены в медицинское учреждение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства аварии выясняются.

Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, 8(3822) 664-424.

На днях автомобильная авария произошла и в Томском районе. В ней пострадали водители. По предварительным данным, ДТП случилось на 21 километре дороги Томск-Каргала-Колпашево. Водитель «Шевроле Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес Бенз МЛ 320». Оба водителя доставлены с травмами в медицинское учреждение.

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