Томских ученых наградили за разработку детектора, распознающего взрывчатку на расстоянии

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-27T10:35:14+03:00

Технология абсолютно новая и не имеет аналогов в мире. Инновационный портал ТО Фото: Из открытых источников

Определить ее в воздухе он сможет с расстояния в 50 метров

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Лидарный детектор способен распознавать вещества по молекулам их паров в воздухе. Опасные предметы можно сканировать на больших расстояниях и дистанционно — распознавать взрывчатку прибор может и по отпечаткам пальцев. Такая информация появилась на инновационном портале Томской области.

Прибор состоит из телескопа с особо чувствительной оптикой, системы сканирования и лазерного источника. Разработка велась более пяти лет по заказу ФСБ. В технологии используется лазер с нестандартной длиной волны, который взаимодействует только с определенным видом молекул и способен выявлять в воздухе на расстоянии до 50 метров все известные взрывчатые вещества (гексоген, октаген, тринитротолуол, суррогатные самодельные вещества).

- Идея близка к устройству собачьего носа, который при дыхании «возмущает» пространство, встряхивает микрочастички и реагирует на них, — объясняет один из разработчиков Сергей Бобровников. — Лазерный луч тоже взаимодействует с частицами и сигналит, если сталкивается с микрочастицами взрывчатки.

Технология не имеет аналогов в мире. Прототип успешно прошел испытания на вокзале Томск-I.