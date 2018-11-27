Томских ученых наградили за разработку детектора, распознающего взрывчатку на расстоянии
Лидарный детектор способен распознавать вещества по молекулам их паров в воздухе. Опасные предметы можно сканировать на больших расстояниях и дистанционно — распознавать взрывчатку прибор может и по отпечаткам пальцев. Такая информация появилась на инновационном портале Томской области.
Прибор состоит из телескопа с особо чувствительной оптикой, системы сканирования и лазерного источника. Разработка велась более пяти лет по заказу ФСБ. В технологии используется лазер с нестандартной длиной волны, который взаимодействует только с определенным видом молекул и способен выявлять в воздухе на расстоянии до 50 метров все известные взрывчатые вещества (гексоген, октаген, тринитротолуол, суррогатные самодельные вещества).
- Идея близка к устройству собачьего носа, который при дыхании «возмущает» пространство, встряхивает микрочастички и реагирует на них, — объясняет один из разработчиков Сергей Бобровников. — Лазерный луч тоже взаимодействует с частицами и сигналит, если сталкивается с микрочастицами взрывчатки.
Технология не имеет аналогов в мире. Прототип успешно прошел испытания на вокзале Томск-I.