2018-11-27T08:57:04+03:00
Общество

В Томской области пересчитают объекты капитального строительства

В регионе переходят на новую систему оценки имущества
Елена Чечнева
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В регионе переходят на новую систему оценки имуществаВ регионе переходят на новую систему оценки имуществаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Такую работу выполнят в регионе совместно с территориальным управлением Росреестра в рамках перехода на новую систему оценки имущества физических лиц — по кадастровой стоимости.

- С 2020 года налог на недвижимость граждан будет начисляться исходя из ее кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как это было раньше. Последний раз кадастровая оценка в регионе проводилась в 2012 году, поэтому все полученные тогда результаты необходимо актуализировать», — объяснил вице-губернатор Анатолий Рожков.

Он также отметил, что из 730 тысяч объектов капстроительства в регионе около 100 тысяч требуют уточнения.

В Томской области работы по определению кадастровой стоимости недвижимости начнутся в 2019 году.

- Для их проведения путем реорганизации унитарного предприятия создано бюджетное учреждение «Томский областной центр инвентаризации и кадастра», который имеет филиалы в муниципалитетах, — сказала начальник областного департамента по управлению государственной собственностью Татьяна Исакова.

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