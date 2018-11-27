Томичей приглашают на "вечер на хуторе близ Диканьки" в горсаду

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-27T08:36:59+03:00

Посетители парка смогут активно провести время, катаясь на катке, горке и ледовых дорожках, а также зимних аттракционах парка. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Они смогут покататься на катке и зимних аттракционах парка

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Настоящую зимнюю сказку по мотивам повести «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» покажут жителям областного центра 1 декабря.

- Томичей ждет захватывающая атмосфера праздника с волшебным визуальным оформлением: большой праздничной елью, ледовые дорожками и катком, Дедом Морозом и Снегуркой, горкой для маленьких гостей, но и классическим музыкальным звучанием повести «Ночь перед Рождеством», - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Посетители парка смогут активно провести время, катаясь на катке, горке и ледовых дорожках, а также зимних аттракционах парка.

Также зрителям представят сказочные интерактивные спектакли с героями повести Гоголя, зимние забавы и насыщенную игровую программу для самых маленьких.