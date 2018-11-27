В Томской области пострадавшим от несчастных случаев выдали новые автомобили

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-27T07:55:44+03:00

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В понедельник, 26 ноября, пятерым жителям Томской области, пострадавшим из-за несчастных случаев на производстве, выдали новые автомобили Lada Granta.

Ключи от машин им вручила Ирина Муравьева, заместитель управляющего Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Автомобили передаются Томским региональным отделением ФСС в собственность получателей на 7 лет, затем подлежат замене. Отделение фонда также оплачивает капитальный ремонт и топливо. Машины в заводских условиях переоборудованы под физические особенности своих владельцев.

- Пользуюсь автомобилями от Фонда социального страхования с 2004 года. В первый раз была выдана «Ока», затем ВАЗ 7-й модели, а сегодня – Лада Гранта. Хорошо выручает автомобиль – езжу и на огород, и по городу, и в деревню, - отметил один из собственников Владимир Мясоедов новой Lada Granta цвета «Белое облако».

С 2001 года Томское региональное отделение Фонда предоставило жителям региона порядка 210 автомобилей.